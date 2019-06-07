СМИ: Саакашвили откажется от предложения Кличко возглавить "УДАР"

Новости Украины: СМИ: Вероятно, что Михеил Саакашвили откажет Виталию Кличко возглавить его партию.

Михеил Саакашвили, вероятно, откажется от предложения городского головы Киева Виталия Кличко стать председателем партии "Удар".

Об этом сообщает Telegram-канал "УП. Off the record" и журналистка Кристина Бердинских в Twitter.

"Похоже, что Саакашвили таки не будет возглавлять список Кличко. В любом случае, об этом говорят люди, которые активно общаются с Михо. В окружении Кличко лишь отшучиваются, мол, "а разве он был с нами?". Детали будем узнавать уже утром", – говорится в сообщении УП.

"Михаил Саакашвили не согласился с предложением Кличко идти с УДАР на выборы", – сообщает Кристина Бердинских.

Михаил Саакашвили не согласился с предложением Кличко идти с УДАР на выборы — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 6 июня 2019 г.

Напоминаем, 4 июня вечером Кличко в видеообращении в Facebook заявил, что партия "УДАР Виталия Кличко" намерена участвовать в досрочных парламентских выборах и предлагает объединить усилия политической команде Саакашвили. Кличко предложил Саакашвили стать председателем партии "УДАР".

"Предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии "УДАР". А Саакашвили предлагаю стать председателем партии", - сказал он. Саакашвили в ответ заявил, что согласен рассмотреть предложение лидера партии "УДАР" Виталия Кличко об участии во внеочередных выборах в Верховную Раду, если эта политическая сила будет полностью обновлена.

"В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Однако я все буду делать исключительно открыто и только узнав ваше мнение. Нам нужно или с" УДАРом" при условии полного реформирования, или принять решение "не идти", рискуя остаться вне выборов", - написал комментарий Саакашвили к видео.