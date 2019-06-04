Кличко с "УДАРом" и приглашением Саакашвили в партию идет на выборы

Новости Украины: Мэр Киева заявил о готовности идти на выборы своей партии, председателем которой хочет назначить экс-президента Грузии.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что УДАР будет участвовать во внеочередных выборах народных депутатов 21 июля, и предложил экс-президенту Грузии Михеил Саакашвили стать председателем партии.

Об этом Кличко отметил в обращении, опубликованном на странице мэра столицы в Facebook.

"УДАР идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать председателем партии", - сказал Кличко.

Он рассказал, что сегодня видел обращение Саакашвили, политической силе которого якобы создали препятствия для участия в выборах, так выразил готовность "подставить политическое плечо".

"Я убежден, таков наш союз сможет удвоить наши усилия ради преобразований в стране и вместе мы план изменений, мы людей, которые способны воплотить", - добавил Киевский городской голова.

В то же время Кличко отметил, что сам остается мэром Киева.

"У меня еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать. Я остаюсь мэром столицы, чтобы они стали реальностью", - отметил он.