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Кличко с "УДАРом" и приглашением Саакашвили в партию идет на выборы

Кличко с "УДАРом" и приглашением Саакашвили в партию идет на выборы
22:52 Вт, 4 Июнь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Мэр Киева заявил о готовности идти на выборы своей партии, председателем которой хочет назначить экс-президента Грузии.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что УДАР будет участвовать во внеочередных выборах народных депутатов 21 июля, и предложил экс-президенту Грузии Михеил Саакашвили стать председателем партии.

Об этом Кличко отметил в обращении, опубликованном на странице мэра столицы в Facebook.

"УДАР идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать председателем партии", - сказал Кличко.

Он рассказал, что сегодня видел обращение Саакашвили, политической силе которого якобы создали препятствия для участия в выборах, так выразил готовность "подставить политическое плечо".

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"Я убежден, таков наш союз сможет удвоить наши усилия ради преобразований в стране и вместе мы план изменений, мы людей, которые способны воплотить", - добавил Киевский городской голова.

В то же время Кличко отметил, что сам остается мэром Киева.

"У меня еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать. Я остаюсь мэром столицы, чтобы они стали реальностью", - отметил он.

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Виталий Кличко, УДАР, Внеочередные выборы, Михеил Саакашвили.
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