Непогода ночью обесточила 68 населенных пунктов

Новости Украины: В Украине из-за непогоды остаются обесточены 68 населенных пунктов в 5 областях.

В результате осложнения погодных условий в ночь на пятницу из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 68 населенных пунктов в пяти областях, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 6 на 7 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 68 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевская - 37 н.п., Житомирская - 24 н. п., Днепропетровская - 3 н.п., Херсонская - 3 н.п. и Кировоградская - 1 н.п.", – указано в сообщении на сайте ГСЧС в пятницу утром.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.