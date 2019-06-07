Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня

Новости Украины: Погоду в Украине в ближайшие двое суток будет вновь лиходаридить дождями, грозами с градом и теплой температурой.

По всей территории Украины в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди и грозы. 7 июня, в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни и град, температура воздуха будет колебаться от 14° ночью до 30° днем.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"7 июня переменная облачность. В западных, Винницкой, Житомирской и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

8-9 июня также переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. В западных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/с; только в Запорожской, Донецкой, Луганской областях без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, на Прикарпатье 22-25°.

В понедельник, 10 июня, в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков, 11 июня в Украине также без осадков. Температура ночью 14-19°, на побережье до 22°; днем 26-32°, на юге и востоке страны до 34°.

Прогноз погоды на 8 июня

Прогноз погоды на 9 июня

Прогноз погоды на выходные 8-9 июня:

Ужгород – +28…+30

Львов – +22…+24

Ивано-Франковск – +22…+24

Тернополь – +23…+25

Черновцы – +23…+25

Хмельницкий – +23…+25

Луцк – +24…+26

Ровно – +25…+27

Житомир – +27…+29

Винница – +25…+29

Одесса – +27…+29

Николаев – +28…+30

Херсон – +28…+30

Симферополь – +27…+29

Кропивницкий – +28…+30

Черкассы – +28…+30

Чернигов – +28…+30

Сумы – +28…+30

Полтава – +28…+30

Днепр – +28…+30

Запорожье – +28…+30

Донецк – +28…+30

Луганск – +28…+30

Харьков – +28…+30

Киев – +28…+30

В Киеве 7 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 27-29°.

По области температура днем 25-30°.

8-9 июня в Киеве и области ожидается также переменная облачность, кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Температура ночью 14-19°, днем 26-30°.

10 июня на Киевщине пройдут местами кратковременные дожди и грозы, 11 июня - без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.