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Вандалы в Днепре разрисовали барельеф Кучмы, вспомнив Гонгадзе

Вандалы в Днепре разрисовали барельеф Кучмы, вспомнив Гонгадзе
14:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Вiдкритий

Новости Украины: Неизвестные в Днепре повредили барельеф второго президента надписью "Кто убил Гонгадзе?".

В Днепре неизвестные разрисовали стелу с барельефом второго президента Украины Леонида Кучмы.

Об этом сообщает сайт телеканала "Відкритий" .

"В четверг, 6 июня, в Днепре неизвестные разрисовали стелу, которая посвящена Президенту Украины в 1994-2005 годах Леониду Кучме ... Барельеф Кучмы перечеркнут красной краской", - говорится в сообщении.

Кроме того, ниже барельефа нанесли надпись “Кто убил Гонгадзе?”.

Бетонные стелы с изображениями людей, которые прославили Днепропетровщину, были установлены в областном центре в 2012 году на нынешней площади Казацкой, которая тогда называлась площадью 80-летия Днепропетровской области.

Луценко заявил, что юридических доказательств вины Кучмы в убийстве Гонгадзе нет

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. 5 июня Кучма заявил о необходимости записать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта на Донбассе норму "не стрелять в ответ", что вызвало весьма неоднозначную реакцию в украинском обществе.

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21 марта 2011 года Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство против Леонида Кучмы в рамках дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. В декабре 2011-го года суд признал незаконным и отменил постановление Генпрокуратуры об открытии уголовного производства против Кучмы.

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Днепр, Георгий Гонгадзе, Леонид Кучма.
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