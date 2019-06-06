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Кучма: Нет никакой экономической блокады Донбасса

Кучма: Нет никакой экономической блокады Донбасса
17:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Второй президент Украины отрицает существование экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма подчеркивает, что никакой экономической блокады Донбасса нет, а решением СНБО Украины введено временное ограничение на перемещение товаров.

"Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ (пятого президента Украины Петра Порошенко – ред.). Это временный запрет перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?", - сказал он на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг.

"Я только что приехал с совещания у вице-премьер-министра Зубко, где мы рассмотрели все проблемы, которые касаются экономики там (на Донбассе – ред.). Это и вода, и электроэнергия, и связь", - рассказал Кучма.

Он подчеркнул, что решение по отмене временного запрета, восстановления транспортных контактов нужно принимать на уровне СНБО. "Должно пройти заседание СНБО, на котором должны быть даны поручения всем и вся, в частности, правительству, чтобы дать возможность сделать все нашей стороне этот вопрос решить. В ТКГ мы решений не принимаем", - отметил Кучма.

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По его мнению, на СНБО также должен быть рассмотрен вопрос аудита украинских предприятий на оккупированных территориях, которые были "национализированы" властями ОРДЛО, а для аудита привлечь, в том числе международных партнеров. "Может быть я и не должен этого говорить, однако у некоторых бизнесменов нет желания возвращать (эти предприятия - ред.), потому что они за это время доведены до такого состояния (плачевного - ред.)", - проинформировал он.

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Кучма также подчеркнул, что процесс должен быть двусторонним, чтобы " не только мы бы сказали, что прекращаем такие действия, а та сторона также дала заверения, причем расписалась под этим документом, условно говоря".

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Донбасс, СНБО, Леонид Кучма, Экономическая блокада, ТКГ.
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