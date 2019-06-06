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У Зеленского не обнародуют "Дорожную карту" по Минским переговорам

У Зеленского не обнародуют "Дорожную карту" по Минским переговорам
17:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: "Дорожная карта" Украины по Минским переговорам пока не будет публичной, ее согласуют с партнерами по нормандскому формату.

"Дорожная карта" президента Украины Владимира Зеленского по Минским переговорам не будет публичной минимум до 19 июня, ее согласуют с партнерами по Нормандскому формату, сообщила пресс-секретарь главы Украинского государства Юлия Мендель.

"Относительно вопроса "дорожной карты" от президента относительно Минских переговоров – мы пока не делаем "дорожную карту" публичной по двум причинам. Первая причина – это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной", - сказала Мендель на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг.

По ее словам, необнародование сейчас этой "дорожной карты" – это вопрос безопасности.

"С другой стороны, мы хотим согласовать "дорожную карту" с нашими европейскими партнерами в Нормандском формате, и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту", - добавила Мендель

По ее словам, "дорожная карта" касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.

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Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма сообщил, что в Минске на заседании ТКГ была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что защитники Украины могут прекратить ответный огонь на Донбассе после того, как на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей будет введен миротворческий контингент ООН.

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Донбасс, Дорожная карта, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Юлия Мендель.
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