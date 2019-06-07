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Разведка: РФ "глушит" БПЛА для сокрытия запрещенной Минском техники

Разведка: РФ "глушит" БПЛА для сокрытия запрещенной Минском техники
15:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: ВС РФ скрывает перемещение запрещенной Минском военной техники путем глушения разведывательных беспилотников.

Оккупанты на Донбассе подавляют каналы электронного управления БПЛА, чтобы скрыть перемещения запрещенной Минскими договоренностями военной техники и вооружения

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Противник осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами. Это делается для того, чтобы скрыть перемещения на передовые позиции запрещенного Минскими договоренностями вооружения и военной техники. При этом противник продолжает размещать дополнительные автоматизированные станции установления препятствий в районах скрытого сосредоточения артиллерийских систем и бронированной техники за пределами районов их отвода", - сообщил официальный представитель.

Кроме того, по словам Мотузяника, командование ВС РФ под видом проведения мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов принимает усиленные меры по повышению их готовности к применению. В частности, продолжается интенсивная отработка вопросов выдвижения подразделений в районы сосредоточения, с развертыванием пунктов управления и приема личного состава.

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Добавим, что в отчете СММ ОБСЕ сообщалось о том, что 4 июня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия обнаружил 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) у н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км юго-западнее Луганска).

На основе доступных СММ данных воздушного наблюдения в неподконтрольных правительству Украины районах выявлено наличие вооружения, размещенного по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. Так, 2 июня зафиксировано 47 танков (неустановленного типа) на полигоне у н. п. Терновое (57 км восточнее Донецка) и 22 танка (неустановленного типа), 18 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) и 9 единиц самоходной артиллерии (неустановленного типа) на полигоне близ н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска).

"5 июня команда Миссии зафиксировала 21 танк (Т-64 и Т-72) на полигоне недалеко от н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска)", - говорится также в отчете.

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Минобороны, РФ, Донбасс, БПЛА, Александр Мотузяник, ООС.
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