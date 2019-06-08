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МВД: Десять начальников теруправлений полиции отстранены от обязанностей

МВД: Десять начальников теруправлений полиции отстранены от обязанностей
01:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Начальники нескольких территориальных подразделений отстранены от исполнения обязанностей, из-за сотрудников которых поймали на службе в нетрезвом состоянии.

Десять начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей по результатам проверок территориальных подразделений, сообщается на странице Министерства внутренних дел в соцсети Facebook.

Проверку в полицейских подразделениях провели сотрудники Управления инспекции по личному составу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции.

"По результатам этих проверок предназначены служебные расследования. Руководители в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей. Они понесут строгую дисциплинарную ответственность. Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством - собственным или служебным - в состоянии алкогольного опьянения, - безальтернативное увольнении из органов полиции", - рассказал заместитель главы Нацполиции Игорь Клименко.

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Он также добавил, что в случае выявления нарушения непосредственный руководитель нарушителя будет отстранен от занимаемой должности, а руководство этого подразделения привлечено к дисциплинарной ответственности. В случае отсутствия надлежащего реагирования к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство областной полиции.

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Полиция, МВД, Игорь Клименко.
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