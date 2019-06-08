На Житомирщине сгорел пассажирский автобус

Новости Украины: В Житомирской области пассажирский автобус выгорел дотла.

Пассажирский автобус по маршруту "Сарны-Киев" сгорел дотла в Житомирской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Отмечается, что 7 июня в 14:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автобуса "Setra", следовавшего по маршруту "Сарны-Киев". Инцидент произошел на 135 км трассы "Киев-Ковель" вблизи с. Новаки Коростенского района.

Сообщение поступило от водителей, которые стали свидетелями возгорания. На месте происшествия выяснилось, что автобус полностью охвачен огнем. Шестеро пассажиров и водитель, которые находились внутри, не пострадали. Их багаж тоже остался невредимым.

Усилиями двух отделений спасателей в 14:24 пожар был локализован и в 15:40 - ликвидирован. Огнем уничтожен автобус. Всего к ликвидации возгорания привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электросети транспортного средства. Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами