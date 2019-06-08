В Конотопе автомобиль начальника полиции сбил ребенка

Новости Украины: В Конотопе машина начальника полиции города сбила мальчика, он в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

В центре Конотопа, что на Сумщине, автомобиль начальника полиции города сбил 10-летнего мальчика.

Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Авто служебное, пока правоохранители не предоставляют информацию о том, управлял лично начальник полиции. ДТП произошло 7 июня около 18:30 на улице Успенсько-Троицкой.

"Ребенок в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сейчас идет операция", – сообщил мэр Артем Семенихин на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко отметила, что "водитель прошел освидетельствование, он трезвый". В то же время председатель нацполиции Сумской области Николай Лушпиенко сообщил, что начальника конотопского отдела полиции, автомобиль которого сбило ребенка, временно отстранили от исполнения обязанностей. Водителя автомобиля задержали.

В полиции также отмечают, что водитель немедленно вызвал скорую и оказывал ребенку первую помощь до ее приезда.

На место происшествия сразу выехали руководитель главного управления национальной полиции в области. Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники Государственного бюро расследований.