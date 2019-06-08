Скачать
Суббота, 08.06.2019
Итоги 7 июня: Украина vs РФ в Гааге, Фирташ, "УДАР" Кличко и Саакашвили
Итоги 7 июня: Украина vs РФ в Гааге, Фирташ, "УДАР" Кличко и Саакашвили
Бундестаг одобрил новый пакет миграционных законов
Бундестаг одобрил новый пакет миграционных законов
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день

Tesla, протаранив ГАЗ, попала в первое смертельное ДТП в Украине

Tesla, протаранив ГАЗ, попала в первое смертельное ДТП в Украине
07:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине произошло первое смертельное ДТП с участием Tesla, которая врезалась в ГАЗ.

В пятницу, 7 июня, под Киевом в результате столкновения электрокара Tesla и автомобиля дорожной службы погиб человек, сообщило издание "Информатор".

По имеющимся данным, компания из трех человек ехала на мероприятие в Житомир, которое посвящено электрокарам. По дороге кроссовер врезался в ГАЗ дорожной службы. В результате удара погибла женщина, которая сидела на переднем сидении Tesla. Водитель и второй пассажир электрокара не пострадали.

По словам водителя Tesla, коммунальщики сдавали назад по правой полосе и это стало предпосылкой аварии.

Пассажирка, которая сидела на переднем сидении Tesla ,от полученных травм погибла еще до приезда медиков. Удар пришелся на ее сторону. Девушке было около 30 лет.

В Конотопе автомобиль начальника полиции сбил ребенка

"Это первый случай в Украине, когда в аварии погиб кто-либо, находящийся в салоне Tesla. По словам водителя, распиаренный автопилот в этом кроссовере в момент столкновения был отключен", - отмечает издание.

Из-за ДТП на трассе из Киева в Житомир выстроилась огромная пробка. На месте работала дорожная полиция и следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, ДТП, Киевская область, Tesla.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
02 Вооружитесь: основные симптомы рака легких
03 Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон
04 Пушистый доктор: какие болезни лечит четвероногий друг
05 Генштаб: Военные не должны просить разрешения на ответный огонь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Эстонии украинские курсанты учатся разминированию
В Эстонии украинские курсанты учатся разминированию
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП (Фото)
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП (Фото)
Рецепт дня: капустный пирог
Рецепт дня: капустный пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь