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Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе

Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
16:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Младшая дочь Анатолия Гриценко попала в ДТП.

В Одессе в ДТП попала младшая дочь украинского политика Анатолия Гриценко - Анна. Как сообщил Гриценко на своей странице в Facebook, девушка получила удар по руке и лицу, передает УНН.

"ДТП в Одессе. Час назад. Мерседес врезался в автобус. По стечению обстоятельств, в этом автобусе ехали на экскурсию по городу киевские школьники и в частности моя младшая дочь - Анна Гриценко", - написал политик.

По его словам, никто не погиб и не ранен.

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"Аня сидела именно в месте соприкосновения, получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет", - добавил Гриценко.

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Одесса, ДТП, Анатолий Гриценко, Анна Гриценко.
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