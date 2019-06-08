Скачать
Суббота, 08.06.2019
Экстренное заседание парламента Молдовы: Страну признали "захваченным государством"
Экстренное заседание парламента Молдовы: Страну признали "захваченным государством"
Гриценко в соцсети просит совет по поводу объединения с партией Саакашвили
Гриценко в соцсети просит совет по поводу объединения с партией Саакашвили
Победительницей Ролан Гаррос впервые стала Барти
Победительницей Ролан Гаррос впервые стала Барти
Победительница "Холостяка" неожиданно запела: видео
Победительница "Холостяка" неожиданно запела: видео

День в ООС: Боевики опять обстреляли позиции ВСУ с минометов и 122-мм артиллерии

День в ООС: Боевики опять обстреляли позиции ВСУ с минометов и 122-мм артиллерии
19:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: На Донбассе сегодня оккупанты 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военный получил боевые травмы.

На Донбассе с начала суток оккупанты 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский военный получил боевые травмы.

Об этом спикер пресс-центра Объединенных сил сообщил на вечернем брифинге.

По словам спикера, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения танка, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них: в районе села Водяное - из артсистем калибра 122 мм и вооружения танка; возле Лебединского - из 122 мм артиллерии; возле Широкино и Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.

Кривонос: Если не стрелять в ответ, тогда зачем эта война?

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел два обстрела позиций Объединенных сил возле села Травневое - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон
02 Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей
03 Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
04 Прикольные поздравления с днем рождения на 8 июня
05 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Экономический терроризм&quot;: В Иране отреагировали на санкции США
В Иране отреагировали на санкции США
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
Нежный наряд: Кейт Миддлтон очаровала публику на параде в Лондоне
Нежный наряд: Кейт Миддлтон очаровала публику на параде в Лондоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь