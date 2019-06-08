День в ООС: Боевики опять обстреляли позиции ВСУ с минометов и 122-мм артиллерии

Новости Украины: На Донбассе сегодня оккупанты 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военный получил боевые травмы.

На Донбассе с начала суток оккупанты 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский военный получил боевые травмы.

Об этом спикер пресс-центра Объединенных сил сообщил на вечернем брифинге.

По словам спикера, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения танка, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них: в районе села Водяное - из артсистем калибра 122 мм и вооружения танка; возле Лебединского - из 122 мм артиллерии; возле Широкино и Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел два обстрела позиций Объединенных сил возле села Травневое - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.