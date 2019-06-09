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В Черновицкой области таможенник и пограничники погорели на взятке

В Черновицкой области таможенник и пограничники погорели на взятке
00:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: npu.gov.ua

Новости Украины: В Черновицкой области полиция разоблачила несколько человек в организации международной коррупционной схемы.

В Черновицкой области задержаны таможенник и пограничники, которые требовали взятки за ввоз авто на еврономерах без осмотра. 

Как сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, установлено, что к организации противоправной деятельности причастны государственный инспектор таможенного поста "Кельменцы" Черновицкой таможни, сотрудники отдела пограничной службы "Мамалыга" Черновицкого отряда и работники таможни другой страны.

Фигуранты требовали неправомерную выгоду за беспрепятственное пересечение границы иностранцами, которые ввозили в Украину сроком до одного года авто на еврономерах без прохождения осмотра. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали многочисленные факты получения таможенниками и пограничниками взяток.

На Львовщине при получении взятки задержали руководителя райотдела полиции

7 июня фигуранты были задержаны, в частности, инспектор таможенного поста "Кельменцы" был задержан непосредственно при получении очередного "транша". Проводятся неотложные следственные действия.

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Полиция, Взятка, Кельменцы, Евробляхи.
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