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Журналисты показали как Зайцева живет в СИЗО (Видео)

Журналисты показали как Зайцева живет в СИЗО (Видео)
01:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: NewsRoom

Новости Украины: Журналисты вновь побывали в камере Зайцевой.

Виновница аварии на улице Сумской в Харькове, в результате которой погибло шестеро людей, Елена Зайцева находится в Харьковском СИЗО. Ей присудили 10 лет лишения свободы, но защита подала апелляцию, которую суд рассмотрит уже 14 августа.

До этого осужденная продолжит жить в камере №400. Журналист издания "Крапка" побывала в Харьковском СИЗО и рассказала подробности тюремной жизни Елены Зайцевой. Виновница смертельной аварии, как пишут СМИ, до сих пор не есть тюремной еды и питается тем, что передает родня.

В ее камере опять побывали журналисты. Так, там по-прежнему стоят двухярусные нары, с нижних кроватей свисают розовые шторки. Есть небольшой телевизор, стол для еды с электрочайником, умывальник. На окнах – белые полупрозрачные занавески, на подоконниках – книги, рассказывает журналист. 

"Зайцева больше интересуется классикой и женскими романами. В основном книги ей приносят родители. Из последнего, что она брала у нас, это "Волки Лозарга" Жюльетты Бенцони, "Незабудка" Элизабет Лоуэлл и много разных произведений Дарьи Донцовой", – рассказывает библиотекарь Ирина Петровна.

Автошкола Зайцевой не исправила нарушений и закрылась

Также в камере есть санузел, душ и биде. В углу душевой – цветные тазики для стирки. Также на этаже есть общий душ для всех девушек.

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СИЗО, Смертельное ДТП в Харькове, Елена Зайцева.
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