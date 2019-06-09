Журналисты показали как Зайцева живет в СИЗО (Видео)

Новости Украины: Журналисты вновь побывали в камере Зайцевой.

Виновница аварии на улице Сумской в Харькове, в результате которой погибло шестеро людей, Елена Зайцева находится в Харьковском СИЗО. Ей присудили 10 лет лишения свободы, но защита подала апелляцию, которую суд рассмотрит уже 14 августа.

До этого осужденная продолжит жить в камере №400. Журналист издания "Крапка" побывала в Харьковском СИЗО и рассказала подробности тюремной жизни Елены Зайцевой. Виновница смертельной аварии, как пишут СМИ, до сих пор не есть тюремной еды и питается тем, что передает родня.

В ее камере опять побывали журналисты. Так, там по-прежнему стоят двухярусные нары, с нижних кроватей свисают розовые шторки. Есть небольшой телевизор, стол для еды с электрочайником, умывальник. На окнах – белые полупрозрачные занавески, на подоконниках – книги, рассказывает журналист.

"Зайцева больше интересуется классикой и женскими романами. В основном книги ей приносят родители. Из последнего, что она брала у нас, это "Волки Лозарга" Жюльетты Бенцони, "Незабудка" Элизабет Лоуэлл и много разных произведений Дарьи Донцовой", – рассказывает библиотекарь Ирина Петровна.

Также в камере есть санузел, душ и биде. В углу душевой – цветные тазики для стирки. Также на этаже есть общий душ для всех девушек.