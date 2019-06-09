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В Херсоне сотрудник полиции сбил двух пешеходов

В Херсоне сотрудник полиции сбил двух пешеходов
06:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Херсонский полицейский сбил двух пешеходов.

В Херсоне сотрудник Национальной полиции Украины в пятницу вечером на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов, сообщила пресc-служба Нацполиции области.

"Пострадавшие доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно квалифицировали произошедшее по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Отмечается, что на время проведения служебного расследования полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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"Алкотестер "Драгер" в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил. У работника полиции также взяты анализы на содержание алкоголя в крови в медицинском учреждении. Руководство полиции области готово содействовать работникам ГБР в расследовании данного происшествия", - заявили в полиции.

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ДТП, Полиция, Херсон, Нацполиция.
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