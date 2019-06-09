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В Одесской области прокуратура сообщила о подозрении депутату горсовета

В Одесской области прокуратура сообщила о подозрении депутату горсовета
07:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Прокуратура сообщила о подозрении депутату горсовета, в связи с неправильным декларированием.

В прокуратуре Одесской области сообщили о подозрении относительно ложного декларирования депутату горсовета, который “забыл" указать в своей декларации две квартиры и доходы от банковских вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"Прокуратура Одесской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации)... после получения окончательных результатов оценочно-строительной и судебно-экономической экспертиз относительно стоимости недвижимости и вкладов представителя горсовета. Материалы этого дела были направлены полицией в облпрокуратуру для изучения с целью решения вопроса о сообщении о подозрении", - отметили в прокуратуре.

Во время изучения уголовного производства прокуратура пришла к выводу о наличии фактов не внесения депутатом также ведомостей за 2016 год, а именно: умышленного непредставления информации о получении дохода от банковских вкладов более чем на 2 миллионов гривен и принадлежащего недвижимого имущества. Указанные факты 30 мая этого года объединены в одно уголовное производство.

Отмечается, что срок предварительного расследования истекал 5 июня 2019 года, поэтому прокуратура обратилась в суд, и по его ходатайству были продлены сроки следствия с целью принятия законного решения в уголовном производстве.

После продления сроков следствия и наличии оснований прокурор Одесской области подписал сообщение о подозрении, поскольку, согласно действующему законодательству, в отношении лиц, которые являются депутатами местного совета, применяется особый порядок уголовного производства.

Одновременно объявлению подозрения депутату предшествовали сообщения в СМИ о том, что "прокурор Одесской области Жученко отказывается вручать подозрение депутату Матвееву за обман при подаче декларации". В частности, пресса писала, что "на столе в облпрокурора уже полгода лежит без всякого движения готовое подозрение о недостоверном заполнении декларации о доходах, которое он отказывается предъявлять подозреваемому - депутату Александру Матвееву".

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Были обнародованы факты, что одесский депутат Матвеев, который входит во фракцию партии "Доверяй делам", выпустил из виду о том, что является совладельцем квартиры в 205 квадратных метров в элитном жилом комплексе в Одессе, а также квартиры площадью в 68 квадратных метров. Так же Матвеев "забыл", что получил в 2016 году наличными и по безналу 5 миллионов 400 тысяч гривен, а в 2015-16 годах заключил 19 договоров банковских вкладов с выплатой процентов".

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Одесса, Прокуратура, Депутат, Подозрение.
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