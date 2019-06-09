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Сутки на Донбассе: Противник обстрелял 22 раза позиции ВСУ, ранен один военный

Сутки на Донбассе: Противник обстрелял 22 раза позиции ВСУ, ранен один военный
08:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: За минувшие сутки, 8 июня, противник 22 раза обстрелял украинские позиции на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.

За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевые травмы, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"8 июня вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенной Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевых травм", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, у Водного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружение танка и БМП, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия, в районе н.п. Лебединское - из 122 мм артиллерийских систем, Опытного - минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, вблизи н.п. Новоселовки Второй – из 82 мм минометов и автоматических гранатометов, дважды в районе Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Широкино - крупнокалиберных пулеметов, вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды по Красногоровке - из крупнокалиберных пулеметов, в районе н.п. Павлополь – ииз автоматических гранатометов и стрелкового оружия. дважды по Богдановке – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов, дважды Старогнатовку – из гранатометов различных систем, стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников шесть раз. В частности, вблизи н.п. Южный - из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Травневе – из 120 мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В районе Золотого - из минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия, в районе Станицы Луганской – из стрелкового вооружения, один раз по Крымскому – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи н.п. Хутор Вольный – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 8 июня один боевик уничтожен и еще двое получили ранения.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза", - отметили в штабе.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции украинских защитников вблизи н.п. Верхнеторецк – из 120 мм минометов, Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел Новолуганского – из минометов калибра 120 мм.

Ранее сообщалось, что пока в Украине готовятся к введению "режима тишины" на линии сопротивления и создания зоны безопасности в Станице Луганской, в оккупированном Луганске на территории трикотажной фабрики "Лутри" наблюдается скопление живой силы и техники оккупантов.

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Все по теме:

Противник, Украинские военные, НВФ, Ситуация на Донбассе, Оккупанты, Обстрелы на Донбассе.
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