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Штаб ООС сообщил, что боевики на Донбассе сорвали разведение сил

Штаб ООС сообщил, что боевики на Донбассе сорвали разведение сил
13:01 Сегодня Телеграф Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: В штабе ООС сообщили, что в связи с проведением обстрелов боевиками по Станице Луганской, сорвано разведение сил на данном участке, назначенное на 16 июня.

Из-за обстрелов населенного пункта Станица Луганская со стороны незаконных вооруженных формирований было сорвано разведение сил и средств, запланированное на данном участке местности на 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"8 июня, с 20:55 по 21:35 вооруженные формирования Российской Федерации по направлению населенного пункта Николаевка раз совершили обстрел населенного пункта Станица Луганская из стрелкового оружия. Указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские договоренности по разведению сил и средств на данном участке местности, которое было спланировано на 16 июня", — сообщили в пресс-службе.

Так, в штабе отметили, что минскими договоренностями определено: разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток.

"Учитывая указанное, датой следующего разведения сил и средств на участке № 1 "Станица Луганская", может быть 17 июня 2019 года, только при условии сохранения режима "Тишины" до указанного срока", — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевые травмы. С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза.

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Боевики, Срыв, Станица-Луганская, НВФ, Разведение сил на Донбассе, Штаб ООС.
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