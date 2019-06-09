Скачать
Воскресенье, 09.06.2019
Стала известна первая пятерка списка "Европейской солидарности"
Порошенко назвал пятерку кандидатов от списка партии
Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" ( Видео)
Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" ( Видео)
Головкин - Роллс: главные выводы после боя (Видео)
Головкин - Роллс: главные выводы после боя (Видео)
"Нам стало легко": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских
"Нам стало легко": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских

В масштабном ДТП во Львовской области пострадали 16 человек

В масштабном ДТП во Львовской области пострадали 16 человек
13:53 Сегодня Телеграф Фото: lv.npu.gov.ua

Новости Украины: Во Львовской области произошло крупное ДТП с участием пяти транспортных средств, пострадали 16 человек.

В райцентре на Львовщине во время ДТП пострадало 16 человек, среди которых жители нескольких областей Украины. Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, авария с участием пяти транспортных средств – грузовика, микроавтобуса и трех легковых автомобилей, произошла 8 июня, около 18.00, на объездной дороге райцентра Золочев.

Как отмечается в сообщении, на ул. Объездная в городе Золочев, водитель грузового автомобиля "ГАЗ", 36-летний житель Буского района Львовщины, притормозил, в результате чего управляемый им автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz под управлением 54-летнего жителя г. Тернополь.

В дальнейшем груз автомобиля "ГАЗ" (бочка 200 л.) выпал с борта и повредил три автомобиля: Chevrolet Captiva, под управлением жителя Житомирской области, Honda CR-V, под управлением 45-летнего жителя Тернопольской области и Opel Combo, за рулем которого находился 42-летний житель Хмельницкой области.

В Херсоне сотрудник полиции сбил двух пешеходов

Вследствие ДТП телесные повреждения получили водители "Мерседеса" и "Опеля", а также 12 пассажиров микроавтобуса возрастом 38-67 лет, жители Киевской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской областей и города Тернополь. Также травмы получили пассажир "Опеля", 47-летний житель Хмельницкой области, и пассажир "ГАЗа", 48-летний житель Бугского района.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП во Львовской области, ДТП с участием пяти транспортных средств, Пострадали 16 человек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В штабе Порошенко назвали причины поражения на выборах президента Украины
02 У Зеленского опровергли помилование Вячеслава Высоцкого
03 Боксер едва не умер после нокаута, врачи спасли его прямо в ринге (Видео)
04 Гройсман рассказал, благодаря чему удастся повысить пенсии
05 Депутат БПП присоединился к команде Смешко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 8 июня: Ряд партий представили своих кандидатов, Молдову признали &quot;захваченным государством&quot;
Главные новости 8 июня
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Christian Louboutin: в Париже пройдет грандиозная выставка туфель известного дизайнера
Christian Louboutin: в Париже пройдет грандиозная выставка туфель известного дизайнера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь