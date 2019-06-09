В масштабном ДТП во Львовской области пострадали 16 человек

Новости Украины: Во Львовской области произошло крупное ДТП с участием пяти транспортных средств, пострадали 16 человек.

В райцентре на Львовщине во время ДТП пострадало 16 человек, среди которых жители нескольких областей Украины. Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, авария с участием пяти транспортных средств – грузовика, микроавтобуса и трех легковых автомобилей, произошла 8 июня, около 18.00, на объездной дороге райцентра Золочев.

Как отмечается в сообщении, на ул. Объездная в городе Золочев, водитель грузового автомобиля "ГАЗ", 36-летний житель Буского района Львовщины, притормозил, в результате чего управляемый им автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz под управлением 54-летнего жителя г. Тернополь.

В дальнейшем груз автомобиля "ГАЗ" (бочка 200 л.) выпал с борта и повредил три автомобиля: Chevrolet Captiva, под управлением жителя Житомирской области, Honda CR-V, под управлением 45-летнего жителя Тернопольской области и Opel Combo, за рулем которого находился 42-летний житель Хмельницкой области.

Вследствие ДТП телесные повреждения получили водители "Мерседеса" и "Опеля", а также 12 пассажиров микроавтобуса возрастом 38-67 лет, жители Киевской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской областей и города Тернополь. Также травмы получили пассажир "Опеля", 47-летний житель Хмельницкой области, и пассажир "ГАЗа", 48-летний житель Бугского района.