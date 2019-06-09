День в ООС: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ 14 раз

Новости Украины: С начала суток боевики НВФ четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

С начала суток боевики незаконных вооруженных формирований четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, из них: трижды в районе села Водяное, по направлению Азова и Веселое - с 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и 82 мм; Павлополь, по направлению населенного пункта Украинское - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Верхнеторецкого, со стороны населенного пункта Михайловка - с 120 мм минометов; в районе населенного пункта Талаковка - из крупнокалиберных пулеметов; дважды Гнутово, со стороны Азова и Верхнеширокиного - со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новолуганское, Новоолександровка, Зайцево.

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - подытожили в штабе ООС.