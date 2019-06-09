У Зеленского опровергли помилование Вячеслава Высоцкого

Новости Украины: У Зеленского опровергли помилование президентом одного из осужденных, который якобы внесен в список на обмен с РФ.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского не подтвердила информацию о подписании главой государства указа о помиловании осужденного в Украине Вячеслава Высоцкого, который якобы внесен в список на обмен заключенными с РФ.

Об этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала в Facebook, комментируя информацию о том, что якобы Зеленский подписал указ о помиловании выходца из России Высоцкого, осужденного за госизмену.

"Я не знаю, что это за указ. Мы ничего этого не знаем. И "Обозреватель", насколько я знаю, это снял. Пока это вся информация, которой мы располагаем. Я не знаю, что это за указ. Мы никто не знаем, что это за указ, на что эта ссылка, и откуда эта информация пошла", - написала Мендель.

Также она отметила, что пока издание "Обозреватель" не предоставило доказательств информации, такую новость можно считать фейком.

В то же время, как сообщило издание "Настоящее время", Зеленский подписал указ о помиловании 72-летнего уроженца России Высоцкого, который находится в так называемом "списке на обмен". Об этом изданию якобы сообщил источник в Министерстве юстиции Украины.