Штаб ООС: Боевики опять сорвали процесс разведения войск возле Станицы Луганской

Новости Украины: Оккупанты в очередной раз сорвали выполнение мероприятий по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская".

Командование операции Объединенных сил заявляет, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз сорвали выполнение мероприятий по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

В сообщении сказано: "В результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий определенных Минскими договоренностям, по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская". В частности, начиная с 7 июня, со стороны российских оккупационных войск произошли обстрелы расположенных в этом районе позиций подразделений сил ООС, о чем указано в отчете наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Учитывая это, отметили в штабе ООС, "следующей датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение 7 дней, может быть только 16 июня 2019 года".

Командование ООС подчеркнуло, что подразделения Вооруженных сил Украины уже проводят предварительную подготовку и готовы к отводу сил и средств.