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Яд в Роси: Умань и Белая Церковь переведены на резервные источники воды

Яд в Роси: Умань и Белая Церковь переведены на резервные источники воды
09:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Из-за загрязнения Роси Умань и Белую Церковь перевели на "резервную" воду.

Вследствие загрязнения Роси прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, поэтому водоснабжение в Умани и Белой Церкви осуществляется только из резервных резервуаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 час. 10 июня водоснабжения г. Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток. В г. Белая Церковь создан запас на 1 сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок)", - говорится в сообщении.

Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории р. Рось. Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпаивания скота в акватории р. Рось.

Ситуация находится на контроле у местных органов исполнительной власти и ГСЧС Украины.

Как сообщалось, 9 июня около 5 час. в с. Збаржовка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждено канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попал в пруд с последующим утечкой в р. Рось.

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Представителями Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции и Регионального офиса водных ресурсов реки Рось отобраны пробы воды из пруда и р. Рось на территории Винницкой и Киевской областей. Результаты химико-биологического анализа на содержание химических веществ в воде будут известны 10 июня.

В 23 час. 9 июня прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой м. Белая Церковь Киевской области (209 тыс. жителей) и г. Умань Черкасской области (84 тыс. жителей).

Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения водоема в Винницкой области открыто уголовное производство по факту похищения гербицидов с территории сельхозпредприятий в двух районах Винницкой области.

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Умань, Белая Церковь, ГСЧС, Рось.
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