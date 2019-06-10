Загрязнение реки Рось: Гройсман заявляет об отсутствии опасности

Новости Украины: Гройсман заявил об отсутствии опасности для питьевого водоснабжения городов из-за загрязнения реки Рось.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что угроз в связи с выбросом химикатов в реку Рось в Винницкой области нет, и городские водоканалы вновь могут работать в штатном режиме.

"Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГСЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет", - написал Гройсман на своей странице в Твиттере в понедельник.

Он также отметил, что городские водоканалы могут работать в штатном режиме.

Щойно отримав інформацію від Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС. Наразі небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водозабезпечення з річки Рось, немає. Міські водоканали можуть працювати у штатному режимі. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 июня 2019 г.

Как сообщалось, в связи с выбросом химикатов в р.Рось прекращена робота Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающая водой Белую Церковь и Умань.

По состоянию на 7 часов утра 10 июня водоснабжение г.Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на трое суток. В Белой Церкви создан запас на сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой за счет подвоза из бюветов.

Полиция сообщала, что в результате аварии автомобиля "Мерседес Спринтер" и попадании канистр с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений в реку Рось произошло загрязнение реки, по данному факту открыто уголовное дело.