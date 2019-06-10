У побережья Одессы "цветет" море, отдыхающим советуют пока не купаться (Видео)

Новости Украины: Министерство экологии призвало отдыхающих у побережья Одессы из-за зеленого цвета морской воды удержаться от купания и употребления свежей рыбы и морепродуктов.

Из-за странного зеленого цвета морской воды, в частности у побережья Одессы, который называют "цветением" моря, специалисты Минэкологии обратились с призывом к отдыхающим - не купаться в море и не употреблять пока свежую рыбу и морепродукты. Об этом сообщается на странице Минэкологии в Facebook.

"Сейчас в прибрежной зоне Черного моря наблюдается чрезмерное развитие цианобактерий, в частности нодулярии Nodularia spumigena. Эта водоросль содержит в себе токсин нодулярин, который может вызвать аллергию у людей. Поэтому призываем в ближайшие дни не купаться и не есть свежую рыбу и морепродукты, в частности мидии" , - отмечается в обращении.

Морские биологи считают "причиной бурного цветения водоросли в этом году жаркую погоду, которая установилась в конце мая - начале июня, а также обильные дожди, прошедшие в это же время в регионе. Поэтому сброс в море воды из рек значительно усилился, что привело к падению солености и попадания в море большого количества органики. В сочетании с практически безветренной погодой это создало идеальные условия для размножения нодулярии".

По мнению специалистов, также влияет на "цветение" моря состояние очистных сооружений, ведь "недоочищенные сточные воды несут дополнительные "витамины" для развития цианобактерий".

Вместе с тем, морские биологи не могут сообщить, когда прекратится "цветение". Все зависит от погоды. "В идеале нужно похолодание с северным ветром, который поднимет на море волны и унесет зараженную нодулярией воду подальше в море, где вода холоднее и соленая", - отметили в Минэкологии.