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ГСЧС уточнили данные о пострадавших в результате пожара в одесской психбольнице

ГСЧС уточнили данные о пострадавших в результате пожара в одесской психбольнице
10:46 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: Среди погибших в психбольнице Одессы также есть медсестра клиники, по последним данным огонь унес жизни 6 человек.

В результате пожара в психбольнице в Одессе погибли шесть человек, еще пятеро госпитализированы, сообщает 11 июня пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"10 июня в 21.44 в Суворовском районе Одессы по улице Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" Одесского облсовета на площади 500 м². В 23.19 пожар ликвидирован", – сказано в сообщении.

К тушению пожара привлекли 57 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС. Пожар в психиатрической больнице произошел вечером 10 июня.

По данным ГСЧС, горела крыша корпуса №7. В этом крыле проходят лечение ветераны Афганистана и Второй мировой войны, отмечает "Думская".

Издание пишет, что среди погибших есть медсестра клиники. Заместитель начальника областного управления ГСЧС Владимир Кулюк рассказал журналистам, что пожарная сигнализация сработала, однако процесс тушения осложнялся низким давлением воды в гидрантах.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману расследовать обстоятельства пожара в Одесской психиатрической больнице, который произошел 10 июня. Об этом Зеленский написал в своем микроблоге в Twitter.

 

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию", - сообщил президент.

Напомним, в  Одессе в результате пожара в психбольнице погибли шесть человек. Подразделениями ГСЧС спасены 19 человек, из них 4 человека умерли не приходя в сознание и 6 в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализированы, из них 2 человека умерли. Всего погибло 6 человек, госпитализированы 4 человека.

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Одесса, Ветераны, Причины пожара, Количество погибших, Пожар в психбольнице.
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