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В Днепре женщина продавала боеприпасы в "подземке"

В Днепре женщина продавала боеприпасы в "подземке"
13:25 Сегодня Телеграф Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины: Полицейские Днепра установили факт продажи местной жительницей боеприпасов прямо в подземном переходе.

Факт сбыта опасного товара в одном из районов был задокументирован оперативниками городского отдела полиции. Об инциденте сообщается на сайте Нацполиции.

По результатам проведенных следственных действий на месте силовики смогли изъять две гранаты с запалами. Более интересные находки ожидали сотрудников полиции в доме задержанной.

"Был проведен санкционированный обыск, во время которого правоохранители обнаружили два гранатомета РПГ-26. Все изъятое отправлено на экспертизу", - сообщается на сайте ведомства.

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Как было установлено позже, 52-летняя "продавщица" опасного товара уже была замечена сотрудниками правоохранительных органов. Так, ранее женщина притягивалась к ответственности за сбыт наркотиков, воровство и незаконное хранение оружия.

Нарушительницу задержали согласно ст. 208 КПКУ и на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Согласно ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием) задержанной грозит до семи лет лишения свободы.

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Все по теме:

Днепр, Уголовный кодекс, Боеприпасы, Граната, Сбыт, Нацполиция.
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