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Пожар в Одессе: стали известны последствия трагедии (Видео)

Пожар в Одессе: стали известны последствия трагедии (Видео)
14:46 Сегодня Телеграф Фото: atr.ua

Новости Украины: Последствия пожара психиатрической больницы в Одессе теперь можно увидеть с высоты птичьего полета.

Полнейшая разруха - именно так можно описать место пожара отделения областной психиатрической больницы в Одессе. Судя по фото и видео, которые успели снять представители местных СМИ после тушения огня, лишь треть здания можно назвать уцелевшим.

Обугленные остатки крыши и тлеющие стены здания до сих пор поливают водой, чтобы пожар не возобновился в условиях жары.

На месте происшествия также работают сотрудники лабораторий, а к самому зданию не пускают никого из посторонних.

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По состоянию на 13.00 стали известны имена погибших из-за пожара. Это одна сотрудница медучрежедния и пятеро пациентов. Еще шестеро пострадавших госпитализировали.

Причину возникновения пожара уже назвали - это источник вне здания. Но специалисты поспешили предупредить возникновение домыслов о том, что это мог быть поджог. "Пожар мог стать результатом и курения в неположенном месте", - сообщают одесские СМИ. 12 июня в городе объявлен траур по погибшим.

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Одесса, Пожар, Больница, Траур, Жертвы, Трагедия.
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