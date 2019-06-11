С начала текущих суток на Донбассе ранен один украинский военный

Новости Украины: С начала текущих суток в районе проведения ООС противник совершил три вооруженные провокации, ранен один украинский защитник.

Вследствие обстрелов с начала текущих суток один украинский военный получил ранение. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Александр Мотузяник.

"По состоянию на 12.00 сегодня противник продолжает не соблюдать режим перемирия - от начала текущих суток в районе проведения операции зафиксированы три вооруженные провокации. С начала этих суток один украинский защитник получил ранения, состояние его здоровья вполне удовлетворительное. Сейчас он получает медицинскую помощь от наших военных врачей", - сказал представитель МО.

Мотузяник уточнил, что два вражеских обстрела произошли ночью в районе населенных пунктов Пески и Водяное, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Еще один обстрел зафиксирован в восемь утра возле села Пивденное. Именно там противник применил минометы 82-го калибра, использовав три боеприпаса и ведя огонь из СПГ. На этот вражеский обстрел наши защитники ответили огнем из вооружения БМП и пехотного оружия, в остальных случаях - не реагировали.

Напомним, за минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.