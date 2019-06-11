В Киеве установят специальные баки по сортировке мусора

Система сортировки мусора будет вводиться постепенно. На первых этапах контейнеры для раздельного сбора отходов появятся не во всех дворах города. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, говорится в сообщении УНИАН.
"Ориентировочное количество - до 3 тыс. специальных контейнеров для сухих фракций. И будем информировать людей в тех домах, где будет вводиться раздельный сбор мусора, - на каждую квартиру флаер, и будем вывешивать объявления на подъездах", - рассказал во время пресс-завтрака Пантелеев.
Также он добавил, что для эффективной работы системы по сортировке мусора необходимо обеспечить регулярный его забор из контейнеров. Иначе люди будут обходить переполненные баки и бросать отходы в незаполненные секции.
Компании, отвечающие за вывоз мусора, уже согласились поддержать данную инициативу. А в июле в столице запустят пять сортировочных линий. "Работающие в городе перевозчики будут отвозить мусор на сортировочные линии и затем отвозить остатки на захоронение или сжигание", - добавил представитель Киевской городской администрации.
Также чиновник объявил, что городские власти намерены отказаться от захоронения отходов и перейти на их переработку. Так, в планах на будущее стоит реализация проекта по запуску мусороперерабатывающего комплекса. Это позволит сортировать и перерабатывать около 700 тысяч тонн отходов в год.