Активистку "Крымской солидарности" задержали за репост

Новости Украины: Российские пограничники в Крыму задержали активистку по подозрению в распространении экстремистких материалов.

На административной границе с оккупированным Крымом российские пограничники задержали активистку "Крымской солидарности" Гульсум Алиеву.

Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк.

"На админгранице с Крымом задержана Гульсум Алиева, обвиняемая по статье 20.3.1 КоАП в распространении экстремистских материалов за репост фейковой цитаты философа Ивана Ильина", - сообщил журналист.

По его данным, Алиева доставлена в отдел полиции в Армянске, где вместе с адвокатом Алексеем Ладиным ожидает приезда сотрудников ФСБ.

В полиции утверждают, что задержанная находится в розыске по инициативе ФСБ.

Гульсум Алиева - одна из активисток "Крымской солидарности". Ее отец Муслим Алиев - один из шести фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир». Он был арестован в феврале 2016 года после обыска в его доме в селе Верхняя Кутузовка (Ялта). Алиева присоединилась к инициативе «Крымская солидарность» после ареста отца. Повторный обыск в их доме был в июле 2018 года, во время которого сотрудники ФСБ искали телефон Гульсум Алиевой в рамках так называемой доследственной проверки по 282 статье УК России (разжигание межнациональной вражды).