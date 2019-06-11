Скачать
Вторник, 11.06.2019
Зеркаль: Дату и решение трибунала мы ждем в течение шести месяцев
Зеркаль: Дату и решение трибунала мы ждем в течение шести месяцев
Активистку "Крымской солидарности" задержали за репост
Активистку "Крымской солидарности" задержали за репост
Фонсека: В Роме мы создадим нечто особенное
Фонсека: В Роме мы создадим нечто особенное
Atlas Weekend 2019: расписание музыкального фестиваля
Atlas Weekend 2019: расписание музыкального фестиваля

Активистку "Крымской солидарности" задержали за репост

Активистку "Крымской солидарности" задержали за репост
19:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Российские пограничники в Крыму задержали активистку по подозрению в распространении экстремистких материалов.

На административной границе с оккупированным Крымом российские пограничники задержали активистку "Крымской солидарности" Гульсум Алиеву.

Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк.

"На админгранице с Крымом задержана Гульсум Алиева, обвиняемая по статье 20.3.1 КоАП в распространении экстремистских материалов за репост фейковой цитаты философа Ивана Ильина", - сообщил журналист.

По его данным, Алиева доставлена в отдел полиции в Армянске, где вместе с адвокатом Алексеем Ладиным ожидает приезда сотрудников ФСБ.

В полиции утверждают, что задержанная находится в розыске по инициативе ФСБ.

С журналиста "Meduza" в РФ сняты все обвинения

Гульсум Алиева - одна из активисток "Крымской солидарности". Ее отец Муслим Алиев - один из шести фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир». Он был арестован в феврале 2016 года после обыска в его доме в селе Верхняя Кутузовка (Ялта). Алиева присоединилась к инициативе «Крымская солидарность» после ареста отца. Повторный обыск в их доме был в июле 2018 года, во время которого сотрудники ФСБ искали телефон Гульсум Алиевой в рамках так называемой доследственной проверки по 282 статье УК России (разжигание межнациональной вражды).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Задержание, Журналист, Крымская солидарность, Гульсум Алиева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
02 Кадровая "рокировка": Зеленский "снимает" судей ВСП
03 КСУ рассматривает конституционность роспуска Рады (Онлайн)
04 Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди
05 Горбачев прокомментировал сюжет "Чернобыля" от HBO
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Выборы в Украине: Представителей от РФ в миссии ОБСЕ не будет
Выборы в Украине: Представителей от РФ в миссии ОБСЕ не будет
У Зеленского спрогнозировали, когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
Когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь