Указами Зеленского назначены 12 и.о. глав облгосадминистраций

Новости Украины: Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав 12 областных госадминистраций.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей 12 областных госадминистраций.

Соответствующие указы размещены на сайте президента.

В частности, президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Волынской областной государственной администрации на первого заместителя председателя ОГА Александра Киричука, Закарпатской областной государственной администрации - на первого заместителя председателя ОГА Ивана Дурана, Запорожской областной государственной администрации - на первого заместителя председателя ОГА Эллу Слепян, Ивано-Франковской областной государственной администрации - на первого заместителя председателя ОГА Марию Савку.

Также временное исполнение обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации возлагается на заместителя председателя ОГА Вячеслава Кучера, Кировоградской областной государственной администрации - на первого заместителя председателя ОГА Сергея Коваленко, Львовской областной государственной администрации - на первого заместителя председателя ОГА Ростислава Землинского, Николаевской областной государственной администрации - на первого заместителя председателя ОГА Вячеслава Боня, Сумской областной государственной администрации - на первого заместителя председателя ОГА Вадима Акперова, Тернопольской областной государственной администрации - на первого заместителя председателя ОГА Ивана Крысака.

Кроме того назначены временно исполнять обязанности главы: Хмельницкой областной государственной администрации - первый заместитель председателя ОГА Владимир Кальниченко, Черниговской областной государственной администрации - заместителя председателя ОГА Наталья Романова.