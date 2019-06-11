Кадровая "рокировка": Зеленский "снимает" судей ВСП

Новости Украины: Президент Украины отменил действие указов, подписанных Порошенко, о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.

В результате кадровой "рокировки" от Владимира Зеленского Высший совет правосудия покинули двое ее членов - Василенко и Исаков. Их в свое время назначил Петр Порошенко, подписав соответствующие указы.

Вчера, 10 июня, Президент Украины подписал новые указы относительно данных судей, а после выдал еще один документ, которым объявил открытый конкурс на замещение данных "вакансий".

Сообщалось, что в мае этого года Петр Алексеевич назначил Андрея Василенко и Михаила Исакова членами ВСП. Кроме них в состав совета входят еще 19 человек.

Сделав кадровую "перестановку", Владимир Зеленский тем самым воспользовался своим правом назначить двоих членов Высшего совета правосудия.

Остальных выбирают Съезд судей, Верховная Рада, Съезд адвокатов, Всеукраинская конференция прокуроров и Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений.