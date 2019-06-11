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Кадровая "рокировка": Зеленский "снимает" судей ВСП

Кадровая "рокировка": Зеленский "снимает" судей ВСП
12:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент Украины отменил действие указов, подписанных Порошенко, о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.

В результате кадровой "рокировки" от Владимира Зеленского Высший совет правосудия покинули двое ее членов - Василенко и Исаков. Их в свое время назначил Петр Порошенко, подписав соответствующие указы.

Вчера, 10 июня, Президент Украины подписал новые указы относительно данных судей, а после выдал еще один документ, которым объявил открытый конкурс на замещение данных "вакансий".

Сообщалось, что в мае этого года Петр Алексеевич назначил Андрея Василенко и Михаила Исакова членами ВСП. Кроме них в состав совета входят еще 19 человек.

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Сделав кадровую "перестановку", Владимир Зеленский тем самым воспользовался своим правом назначить двоих членов Высшего совета правосудия.

Остальных выбирают Съезд судей, Верховная Рада, Съезд адвокатов, Всеукраинская конференция прокуроров и Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений.

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Судья, Указ, Петр Порошенко, Назначение, Владимир Зеленский, ВСП.
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