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Парубий не проинформировал КС о выходе из коалиции 3 фракций

Парубий не проинформировал КС о выходе из коалиции 3 фракций
12:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий не предоставил в Конституционный суд документы о выходе из коалиции фракций "Самопомич", "Батькивщина" и "Радикальная партия".

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не представил Конституционному суду документы о выходе из парламентской коалиции фракций "Самопомич", "Батькивщина" и Радикальной партии. Об этом на заседании Палаты Конституционного суда Украины, где продолжается рассмотрение дела по представлению народных депутатов относительно конституционности указа президента о роспуске парламента, заявил судья-докладчик Виктор Кривенко.

"Материалы деятельности коалиции с 18 февраля 2016 года по настоящее время и список народных депутатов, входивших в коалицию депутатских фракций после 18 февраля 2016 года - эти материалы не были направлены в адрес Конституционного суда", - заявил Кривенко.

Как сообщалось, 17 мая фракция "Народный фронт" заявила о выходе из коалиции. Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте. Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой.

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В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые были запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

В последствии, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля. 24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просят признать неконституционным указ о роспуске Верховной Рады. 6 июня Парубий заявил, что в составе коалиции до выхода фракции "Народный фронт" было 227 народных депутатов.

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Документы, Андрей Парубий, Конституционный Суд Украины, Выход из коалиции, Три фракции.
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