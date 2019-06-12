Беспилотник ОБСЕ зафиксировал российский "Торн" возле жилого дома на Донбассе

Новости Украины: ОБСЕ вновь зафиксировала российский "Торн" на Донбассе.

Беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" возле жилого дома в оккупированной Новогригоровке.

Об этом сообщается в опубликованном во вторник отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"8 июня БПЛА СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" на шасси грузовика ("КамАЗ"), стоявший у жилого дома в н. п. Новогригоровка (61 км к северо-востоку от Донецка)", - говорится в отчете.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали на оккупированных территориях боевую бронированную машину вблизи н. п. Калиново (60 км к западу от Луганска), 5 БТР и 2 зенитных пушки, а также, вероятно, две позиции для ведения огня из пушек по воздушным целям в Бойковском, "в зоне, где в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено".

Как сообщалось, ранее миссия ОБСЕ неоднократно сообщала о выявлении различных типов российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Торн", "Тирада-2", "Репеллент-1".