Пожар в психбольнице Одессы: количество жертв увеличилось

Новости Украины: Количество погибших в результате пожара в одесской психбольнице увеличилось, ранее сообщалось о 6 погибших и 5 пострадавших.

В больнице скончался еще один человек из пострадавших в результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"10 июня в 21:44 в Суворовском районе г.Одесса по ул.Академика Воробьева, 9 в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" Одесского облсовета возник пожар, в результате которого погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых 11 июня в больнице умер 1 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 июня в 21.44 в Суворовском районе г.Одесса по ул.Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1 на площади 500 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар в 23:19. Огонь тушили 57 спасателей, используя 12 ед. техники. Причину возникновения пожара уже назвали - это источник вне здания. В среду, 12 июня в городе объявлен траур по погибшим.