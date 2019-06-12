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Пожар в психбольнице Одессы: количество жертв увеличилось

Пожар в психбольнице Одессы: количество жертв увеличилось
10:21 Сегодня Телеграф Фото: dumskaya.net

Новости Украины: Количество погибших в результате пожара в одесской психбольнице увеличилось, ранее сообщалось о 6 погибших и 5 пострадавших.

В больнице скончался еще один человек из пострадавших в результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"10 июня в 21:44 в Суворовском районе г.Одесса по ул.Академика Воробьева, 9 в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" Одесского облсовета возник пожар, в результате которого погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых 11 июня в больнице умер 1 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 июня в 21.44 в Суворовском районе г.Одесса по ул.Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1 на площади 500 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар в 23:19. Огонь тушили 57 спасателей, используя 12 ед. техники. Причину возникновения пожара уже назвали - это источник вне здания. В среду, 12 июня в городе объявлен траур по погибшим.

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Одесса, Количество погибших, Возросло, Пожар в психбольнице.
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