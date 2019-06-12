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Делегация СНБО ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС

Делегация СНБО ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС
10:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины ознакомилась с ситуацией на линии столкновения, посетила передовые позиции в районе Авдеевки.

Делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем Александром Данилюком посетила зону проведения операции объединенных сил, в том числе передовые позиции в районе Авдеевки.

Как сообщается в среду на странице ООС в Фейсбуке, цель визита - ознакомление с ситуацией на линии столкновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей.

Члены СНБО в рамках визита заслушали доклад командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского по общей ситуации.

Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Кроме того, рабочая группа СНБО посетила передовые позиции украинских войск в районе населенного пункта Авдеевка, побывала на Приазовье, где изучила состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии столкновения. Представители СНБО также изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда.

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Авдеевка, ООС, Делегация СНБО, Ситуация на линии соприкосновения.
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