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В реке Рось обнаружено превышение допустимого содержания гербицидов в 200 раз

В реке Рось обнаружено превышение допустимого содержания гербицидов в 200 раз
15:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: В Винницкой области возле места ДТП, где произошла утечка химикатов в реку Рось зафиксировано превышение допустимого содержания гербицидов в 200-600 раз.

На Винниччине в колодцах с. Збаржевка Погребищенского района остаточного количества ядохимикатов не обнаружено, в месте утечки химикатов во время ДТП - превышение допустимого содержания гербицидов в 200-600 раз. Об этом в среду на брифинге сообщил первый заместитель начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Александр Сорочан.

"Согласно результатам исследований, на сегодняшний день в колодезной воде с. Збаржевка Погребищенского района не выявлено остаточного количества ядохимикатов. Это свидетельствует о том, что эти вещества не попали в воду. Однако, в водоеме "Нижний пруд", в который непосредственно попали химические соединения в результате ДТП, есть превышение концентрации ядохимикатов. В частности, концентрация гербицида "Тарга Супер" в водоеме превышена от 200 до 600 раз", - сообщил Сорочан.

По его словам, специалисты Института экогигиены и токсикологии имени Л. И. Медведя осуществили лабораторные исследования в местах питьевого водозабора г. Белая Церковь, где протекает река Рось. Согласно результатам анализа проб воды, никаких ядохимикатов там не обнаружено. Это можно объяснить тем, что в водоеме, в который непосредственно попали вещества, нет столь сильного течения, чтобы отнести их от места утечки на значительное расстояние. 

Госэкоинспекция опубликовала результаты проб воды из реки Рось

Заведующий отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики неинфекционных заболеваний Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Александр Мельник добавил, что тщательно исследуется и качество воды в колодцах с. Збаржевка, ведь объекты вдоль загрязненного водоема могут иметь гидравлическую связь с ним через грунтовые воды, что, обычно, не обнаруживается на первом этапе.

До сих пор в отобранных пробах воды не было обнаружено остаточного количества пестицидов. 11 июня для проведения анализа доставлена очередная партия проб воды, результаты исследования которой будут известны в ближайшее время. Он также отметил, что будет изучаться качество воды и в колодцах населенных пунктов, расположенных ниже по течению загрязненного водоема.

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Все по теме:

Утечка химикатов, Река Рось, Загрязнение реки Рось, Превышение допустимого содержания, Гербицидов.
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