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Боевики на Донбассе скрывают гибель своих бойцов, переодевая их в гражданское

Боевики на Донбассе скрывают гибель своих бойцов, переодевая их в гражданское
16:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Главное управление Минобороны Украины сообщило, что боевики на Донбассе скрывают потери, погибшие поступают в морг в гражданском и без документов.

Российско-оккупационное командование на Донбассе скрывает потери среди своих бойцов, погибших доставляют в морг в гражданской форме и без документов. Такие данные Главного управлением разведки Министерства обороны Украины обнародовал на брифинге в среду пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

"По информации, предоставленной Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций подразделений объединенных сил по инициативе командования 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, во исполнение своевольного приказа командира одной из мотострелковых бригад 2 АК была спровоцирована перестрелка с подразделением Объединенных сил, вследствие которой погибли пять боевиков разведывательного подразделения противника", - рассказал Мотузяник.

Разведка установила, что с целью сокрытия фактов боевых потерь, по распоряжению указанного командира бригады, погибшие были доставлены в местный морг в гражданской форме одежды и без документов.

Напомним, делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем Александром Данилюком посетила зону проведения операции объединенных сил, в том числе передовые позиции в районе Авдеевки. Цель визита - ознакомление с ситуацией на линии столкновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей.

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Боевики, Минобороны Украины, ГУР, скрывают потери, Переодевают погибших в гражданское.
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