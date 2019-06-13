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Четверг, 13.06.2019
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Хомчак заявил, что бойцам ВСУ никто не давал команды не стрелять в ответ

Хомчак заявил, что бойцам ВСУ никто не давал команды не стрелять в ответ
13:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что не давал команды украиснким военным на Донбассе не стрелять в ответ.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак уверил, что украинским военным на Донбассе никто не давал команды не стрелять в ответ. Об этом он сказал в интервью BBC News Украина.

"Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать нет", - сказал Хомчак.

По его словам, "ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут", - уверил начальник Генштаба.

По его словам, распространение подобной информации - это один из элементов информационно-психологической войны.

Кривонос: Если не стрелять в ответ, тогда зачем эта война?

Как сообщалось, 5 июня глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках ТКГ в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ". Впоследствии Кучма уточнил, что вопрос относительно запрета давать отпор в ответ на обстрелы на Донбассе является его мнением, а не решением действующего Президента.

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Все по теме:

Стрельба, Донбасс, ВСУ, Украинские военные, Ответный огонь, Зона ООС, Руслан Хомчак.
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