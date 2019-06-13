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На Сумщине мужчина умер от укуса шершня

На Сумщине мужчина умер от укуса шершня
15:00 Сегодня Телеграф Фото: www.youtube.com

Новости Украины: В Сумской области житель одного из населенных пунктов района скончался после того, как его укусил шершень.

Медики не смогли спасти жизнь 38-летнему жителю одного из районов на Сумщине, из-за укуса насекомого мужчина скончался в карете "скорой помощи". Об этом сообщают представители пресс-службы Главного управления Нацполиции Сумской области.

Трагедия произошла вчера, 12 июня в районном центре Бурынь. В медучреждение пострадавшего довезти не успели. "Его (мужчину - ред.) доставляли в больницу после укуса шершня. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 115 (убийство) УК Украины", - заявили правоохранители.

В областном управлении здравоохранения объяснили, что с приходом жары активизируются и опасные насекомые. Яд от их укусов может привести к летальному исходу. В случае с шершнем один укус не может принести значительного вреда, так как это сравнимо с укусом осы. Опасно, когда у человека наблюдается аллергия на яд насекомых.

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"Эти насекомые живут в густых старых лесах, но они строят свои гнезда и на чердаках домов, хозяйственных зданий или иных сооружений. От одного укуса шершня умереть нельзя (...). Однако, если у человека есть аллергия на укусы насекомых, то даже один шершень представляет смертельную опасность", - сообщают в медучреждении.

Официальную версию смерти мужчину будут устанавливать после проведения всех экспертиз.

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Шершень, Суммы, Укус, Летальный случай, Бурынь.
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