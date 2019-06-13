На Закарпатье официально назвали сумму убытков от майских паводков

Новости Украины: На Закарпатье установили ущерб от паводка в мае текущего года, общая сумма превысила полмиллиарда гривен.

Общая сумма убытков от майского паводка на Закарпатье превысила полмиллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации, передает УНН.

"Областные службы завершили работу по установлению ущерба от паводка, который накрыл Закарпатья 20 - 25 мая. Общая сумма средств, необходимых на восстановление объектов социальной инфраструктуры, дорожного и водного хозяйства, составила более 500 000 000 гривен", - сообщили в пресс-службе .

В семи районах необходимо восстановить 204 объекта на общую сумму 352 300 000 гривен. Это размыты автодороги, разрушены и повреждены берегоукрепления, заиленные русла рек, повреждены мосты и мостовые переходы и тому подобное. Часть необходимых денег для этого уже выделяется из резервных фондов областного и районных бюджетов.

Кроме ОГА по средствам в резервный фонд государственного бюджета обратились Служба автомобильных дорог в Закарпатской области и бассейнового управления водных ресурсов "Тиса", поскольку комиссии по чрезвычайным ситуациям подтвердили нанесенный ущерб и осуществили расчет потребности на восстановление объектов государственного значения на общую сумму более 150 млн гривен.