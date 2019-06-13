Шахтерский протест: "Львовуглю" заблокировали 50 млн грн на зарплаты рабочим

Новости Украины: Предприятие "Львовуголь" получило 50 миллионов гривен на погашение долга по зарплате перед шахтерами, но деньги на счету заблокированы.

Долгожданный транш от государства на счета госпредприятия поступил вчера, 12 июня, сообщают во Львовской областной администрации. Но заработанные своим трудом деньги шахтеры так и не увидели.

"Финансовый ресурс направят на выплату заработной платы", - говориться в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованное на сайте Львовской ОГА вчера, 12 июня.

Через сутки после этого на странице главы независимого профсоюза шахтеров Михаила Волынца появилось сообщение, что деньги на счету "зависли".

"Средства не поступили шахтерам из-за неразпорядительности финансовой службы Минэнергоугля и лично министра Игоря Насалика. И это при том, что горняки половины шахт госпредприятия уже неделю бастуют, а с понедельника все шесть шахт не добывают уголь из-за задолженности по зарплате, которая превышает 400 млн грн", - заявил Волынец.

В пресс-службе госпредприятия эту информацию подтверждают. "По словам главного бухгалтера Тараса Бабия, по состоянию на 18.00, 13 июня 2019 года, деньги на счета ГП "Львовуголь" не пришли", - говориться в сообщении.

Когда шахтеры предприятия смогут получить свои деньги - не известно, подчеркнул глава профсоюза.

Напомним, что ранее шахтеры "Львовугля" отказались выполнять свои обязанности в связи с задержкой зарплат. Также сотрудники предприятия требовали повысить уровень выплат и улучшить условия труда.

Для привлечения внимания к проблеме задолженности по зарплате на предприятии его работники перекрывали дорогу международного значения, ведущую к границе с Польшей.