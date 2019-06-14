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СБУ разоблачила контрабанду наркотиков из Южной Америки

СБУ разоблачила контрабанду наркотиков из Южной Америки
06:18 Сегодня Телеграф Укринформ https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5030262-sbu-vyidvorila-iz-ukrainyi-podozrevaemogo-v-mezhdunarodnom-terrorizme.html

Новости Украины: В Одесской области разоблачили и блокировали морской канал контрабанды наркотиков из Южной Америки.

В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили и блокировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в апреле текущего года в морской порт Одессы прибыл груз с лакокрасочными материалами из страны, которая считается одним из крупнейших производителей наркотиков в мире. Поэтому было принято решение провести дополнительную экспертизу нетипичного товара", - говорится в сообщении.

По результатам исследований в емкостях с краской был обнаружен растворенный кокаин. Общий вес выявленных наркотиков может составлять до двухсот килограммов. Ориентировочная стоимость такой партии на «черном рынке» - более двадцати миллионов долларов США.

Экспертиза установит окончательный вес наркотического вещества. Сотрудники СБУ выяснили, что заказчиком «товара» была одна из местных коммерческих структур. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, проведены обыски в офисных помещениях фирмы-получателя, а также служебных кабинетах таможни.

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В ходе следственных действий изъята документация, которая подтверждает противоправную деятельность. Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств дела и лиц, в том числе, сотрудников таможни, причастных к организации канала контрабанды кокаина.

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СБУ, Южная Америка, Наркотики.
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