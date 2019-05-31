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СБУ "выдворила" из Украины подозреваемого в международном терроризме

СБУ "выдворила" из Украины подозреваемого в международном терроризме
06:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: СБУ экстрадировала из Украины подозреваемого в террористической деятельности.

Служба безопасности Украины выслала из страны гражданина одной из стран Центральной Азии, которого подозревают в террористической деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Задержанный сотрудниками СБУ во исполнение поручения Генеральной прокуратуры иностранец, находящийся в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжких преступлений, связанных с террористической деятельностью, был экстрадирован из Украины”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина незаконно прибыл в Украину, используя поддельный паспорт. Чтобы избежать уголовной ответственности на родине, он под надуманными предлогами пытался отсрочить экстрадицию.

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“В мае текущего года Верховный суд Украины отказал иностранцу в открытии кассационного производства”, - сообщили в пресс-службе.

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СБУ, Террорист, Экстрадиция, Задержали, Выслали.
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