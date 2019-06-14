В Киеве ГСЧС обнаружила тело мужчины в озере

Новости Украины: Из озера в Киеве спасатели достали тело мужчины.

В четверг в 18:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Закревского, озеро "Урочище Долгий Лан", возможно находится тело человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На место происшествия были направлены водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Прибыв к месту вызова спасатели приступили к поисковым работам.

На расстоянии 40 м от берега на глубине 6 м обнаружено тело утопленника. С помощью водолазно-спасательного снаряжения и лодки тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов. Причину и обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранительные органы.