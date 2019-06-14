В Харькове на женщину с двумя детьми упал железный забор

Новости Украины: В Харькове на женщину с детьми свалился металлический забор.

35-летняя пострадавшая и ее 12-летняя дочь с ссадинами были доставлены в харьковских больниц. Самый маленький ребенок не пострадал.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.

13 июня в 16:04 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том, что на улице Бакулина на женщину с двумя детьми упал железный забор.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Установлено, что по данному адресу проводятся ремонтные работы. Жительница Харькова шла по улице с 12-летней дочерью и везла в коляске 8-месячного ребенка. Малолетняя девочка не пострадала.

Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.