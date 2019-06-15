Минздрав не запретил купаться на двух пляжах Одессы из восьми

Новости Украины: На двух пляжах Одессы из восьми нет запрета купаться.

Специалисты Одесской областной лаборатории Министерства охраны здоровья Украины не запретили купаться на двух из восьми городских пляжей Одессы.

Такую информацию обнародовал 14 июня департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета на официальном сайте мэрии.

"По результатам мониторинговых лабораторных исследований состояния качества морской воды в местах массового отдыха, отобранных ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" 10 июня 2019 года, пробы морской воды в определенных контрольных точках на пляжах Одессы - "Отрада", "Дельфин" - по санитарно-химическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты областного лабораторного центра регулярно отбирают пробы морской воды для исследований в контрольных точках рядом с пляжами "Лузановка", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", "Чайка", "Курортный" и "Золотой берег". Однако в сообщении Одесской мэрии названы лишь два городских пляжа.

Впрочем, на официальном сайте ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» вообще не обнародовали информацию о результатах мониторинга морской воды на санитарно-микробиологические и санитарно-химические показатели вдоль побережья Одесской области после 6 июня, когда окраска воды из-за "цветения" сине-зеленых водорослей стала приобретать зеленый цвет.

Между тем, 10 июня специалисты Минэкологии Украины призвали население Одесской области не купаться и не есть свежую рыбу и морепродукты, в частности мидии, в ближайшие дни - с учетом явления "цветения" моря. Так же предостерег одесситов и гостей города от купания среди зеленых волн доктор биологических наук Иван Русев, который считает, что "цветение" моря является опасным для людей и может свидетельствовать о неблагополучном состоянии окружающей среды, вызванным нарушением биологического баланса в результате интенсивного загрязнения водоемов.